Auto schiacciata tra due tir,muore donna

(ANSA) - LECCE, 28 OTT - Una donna è morta nella sua auto rimasta schiacciata tra due tir nei pressi dello svincolo per Surbo (Lecce) della superstrada Lecce-Brindisi: la conducente del veicolo, una C3, ha riportato gravi ferite in seguito alle quali è deceduta. L'incidente si è verificato attorno alle 7.30 di questa mattina, e la dinamica è in fase di ricostruzione. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno estratto il corpo della donna che a quanto si apprende viaggiava da sola nella vettura. I rilievi sono affidati alla polizia stradale. Il tratto di superstrada interessato dal grave incidente è ancora chiuso.