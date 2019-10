Soldani vince la 'Bari Half Marathon'

(ANSA) - BARI, 27 OTT - Giorgio Soldani (Runners Bergamo) ha vinto la settima 'Ganten Bari21 Half Marathon', competizione internazionale di running organizzata da 'Follow Your Passion'.

Soldani, bergamasco, è arrivato primo in 1h 15' 35'' e ha così commentato il suo successo: "E' stata una bellissima corsa, tempo bello e tracciato da incorniciare. Bari è una splendida città". Sul podio maschile al secondo posto Michele La Vista e al terzo Matthew Xuereb. La gara femminile è stata vinta Eva Liz Mognon in 1h 30' 12'' davanti a Francesca Riti e Rosa Di Tacchio. La competizione prevedeva tre diversi tracciati in relazione alle distanze: 5 km non competitiva (Bridgestone Bari Five), 10 km competitiva e non competitiva, 21 km competitiva e non competitiva. La gara, partita da Corso Vittorio Emanuele in pieno centro, in prossimità di Piazza Libertà, si è sviluppata su un percorso nell'ambito del centro cittadino, del lungomare e della città vecchia.(ANSA).