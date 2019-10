Mafia: guerra clan Bari, 24 arresti

(ANSA) - BARI, 25 OTT - Sono 24 i pregiudicati del clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia di Bari e del gruppo rivale Busco arrestati oggi dalla Squadra Mobile per due omicidi, armi, droga, rapina ed estorsione. I fatti risalgono ai primi mesi del 2017 quando a Japigia era in atto una guerra per il controllo del business della droga, in seguito alla spaccatura interna al clan. Antonio Busco, tra gli odierni arrestati, ritenuto 'figlioccio' del boss Savinuccio Parisi, aveva iniziato a rinnegare l'appartenenza a Palermiti, alleato di Parisi, tentando una ascesa personale. Per punirlo, la sera del 17 gennaio 2017 fu ucciso un suo 'pusher', Francesco Barbieri. La risposta di Busco arrivò il 6 marzo con l'assassinio di Giuseppe Gelao e il ferimento di Antonino Palermiti. Il 12 aprile fu poi ucciso, in reazione al delitto Gelao, il pregiudicato Nicola De Santis. Barbieri fu ucciso da Gelao, poi morto a sua volta sotto il colpi di Busco e dei suoi sodali Davide Monti, Giuseppe Signorile e De Santis.