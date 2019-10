A.Mittal: 10 milioni per Centro ricerca

(ANSA) - TARANTO, 22 OTT - "Costruiamo insieme un futuro sostenibile": è lo slogan del 'Centro Ricerca e Sviluppo' dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia di Taranto, in fase di costruzione con un investimento di 10 milioni. I lavori termineranno a dicembre 2019, mentre la consegna dei macchinari è prevista da gennaio 2020. Sono 12 i ricercatori già assunti e 20 quelli attesi a dicembre.

Il Centro applicherà nuove soluzioni tecniche sviluppate appositamente per ArcelorMittal Italia, con un focus particolare sul miglioramento delle prestazioni ambientali nel processo di produzione dell'acciaio e si occuperà dell'ampliamento della gamma dei prodotti. Sono 66 i progetti di ricerca già iniziati che saranno ulteriormente sviluppati dal Centro Studi.

Alcuni di questi riguardano l'energia, come lo sviluppo e l'installazione di sensori per ridurre il consumo dei Forni di riscaldo; altri interessano l'ambiente, come il monitoraggio della dispersione di polveri diffuse attraverso le piante e la tecnologia Lidar.