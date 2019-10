Enel illumina Muraglia e Fortino Bari

(ANSA) - BARI, 21 OTT - Un nuovo impianto di illuminazione avvolgerà da dicembre la Muraglia e il Fortino di Bari, da piazza Ferrarese a Santa Scolastica, garantendo rispetto dell'ambiente, valorizzazione artistica della città vecchia e maggiore sicurezza. L'iniziativa, un regalo di Enel Italia alla città con un investimento di circa 120 mila euro, consisterà nella sostituzione di 136 punti luce. In base all’accordo, sottoscritto oggi dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dal direttore di Enel Italia, Carlo Tamburi, moderni impianti a Led sostituiranno i corpi illuminanti tradizionali creando un unicum di luce, con un risparmio energetico del 50%. "È un’iniziativa non solo artistica e sostenibile, ma di riconsegna di uno spazio più sicuro ai cittadini - ha spiegato Tamburi - perché verranno illuminati luoghi che oggi sono al buio". I proiettori potranno anche cambiare colore. "La Muraglia - ha detto il sindaco - potrebbe per esempio essere illuminata di bianco e rosso per festeggiare la promozione del Bari in serie B".