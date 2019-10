Coldiretti,sabotate cantine nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 21 OTT - "Sabotaggi notturni alle cantine di San Severo e Torremaggiore" in provincia di Foggia vengono denunciati da Coldiretti Puglia. "Sono state boicottate due strutture del territorio e sversati migliaia di litri di vino e mosto nelle campagne - commenta Giuseppe De Filippo, presidente di Coldiretti Foggia - un atto intimidatorio senza eguali.

Chiediamo una cabina di regia interforze che stringa le maglie dei controlli nelle aree rurali e organizzi sistemi di presidio anche tecnicamente all'avanguardia perché così non è più possibile andare avanti". Ammonta a circa un milione e mezzo di euro il danno subito dalla 'Antica Cantina' sociale di San Severo, nella quale ignoti si sono introdotti per manomettere i silos e versare circa 25mila ettolitri nelle campagne circostanti.