Golf: Hainan Open, Laporta leader

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Dopo il 7/o posto nel 76/o Open d'Italia (miglior azzurro in gara) continua lo straordinario momento di forma di Francesco Laporta. Nell'Hainan Open, torneo in combinata tra Challenge Tour e China Tour, l'azzurro con una rimonta show caratterizzata da un parziale di 64 (-8) su un totale di 204 (-12) è volato al comando della classifica. Quattordicesimo dopo il secondo round, grazie a un recupero sottolineato da due eagle, cinque birdie e un bogey, il 29enne di Castellana Grotte (Bari) ad Hainan Island sogna il colpo grosso anche per conquistare il pass per l'Eurotour 2020.

La "carta" per Laporta è ormai a un passo e ora il player pugliese punta il primo successo sul Challenge Tour a coronamento di un periodo che lo sta vedendo grande protagonista sul green. Nell'Hainan Open Laporta ad un giro dal termine vanta due colpi di vantaggio sull'olandese Wil Besselling, secondo con 206 (-10), e tre sul francese Robin Roussel, terzo con 207 (-9).