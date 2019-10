In fiamme cumuli rifiuti a Bari

(ANSA) - BARI, 18 OTT - Per cause da accertare alcuni cumuli di rifiuti abbandonati sul Lungomare di Bari hanno preso fuoco.

Le fiamme, a quanto si apprende, hanno lambito anche i resti di una vecchia baraccopoli, producendo alte colonne di fumo nero, visibili anche in quartieri distanti. L'incendio è divampato nei pressi del Lido Trulli. Sul posto intervengono i vigili del fuoco.(ANSA).