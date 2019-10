Siria:corteo a Bari contro Erdogan

(ANSA) - BARI, 12 OTT - Palloncini pieni di vernice rossa, a simboleggiare il sangue versato dal popolo curdo per mano della Turchia, sono stati lanciati contro la sede del Consolato onorario di Turchia a Bari, dove un gruppo di manifestanti della Rete Kurdistan Puglia ha organizzato un presidio di protesta realizzando un fantoccio di cartone del presidente turco Erdogan con le corna e le mani insanguinate.

Alcune centinaia di persone, associazioni, partiti e sindacati, sono sfilate questa mattina nelle vie del centro di Bari, fino al sit-in dinanzi alla sede del Consolato turco, con striscioni che chiedono lo 'Stop ai bombardamenti in Rojava', 'Libertà per Ocalan' e 'Pace in Kurdistan'. La manifestazione è partita da piazza Libertà, a Bari, dove gli organizzatori hanno consegnato due lettere indirizzate al Comune e alla Prefettura per chiedere "la cittadinanza per il rivoluzionario curdo Abdullah Ocalan e l'immediata cessazione di ogni rapporto" economico e politico con la Turchia. "Perché - aggiungono - è uno Stato fascista che sta massacrando intere popolazioni a furia di bombardamenti". "Un aiuto allo Stato turco è un aiuto all'Isis - affermano - Negli ultimi tre anni centinaia di milioni di euro di armi sono state vendute dall'Italia alla Turchia, gli stessi aerei che in questo momento stanno bombardando le montagne del Kurdistan iracheno e del Rojava. Non ci possiamo macchiare le mani del sangue di quelle popolazioni".