Apre nuovo sottopasso stazione Bari

(ANSA) - BARI, 11 OTT - Apre al pubblico il nuovo sottopasso della stazione di Bari Centrale, che collegherà le due parti della città. La struttura realizzata da Grandi Stazioni Rail e finanziata con 3,5 milioni di euro nell'ambito di un più ampio programma di riqualificazione della stazione di Bari con interventi del valore complessivo di 14 mln (il 90% con fondi del Ministero dei Trasporti), è più larga rispetto al vecchio sottopasso, dotata di 4 ascensori e 4 scale mobili e "ciò consentirà una fruizione da parte di tutti e in modo particolare delle persone a mobilità ridotta" ha spiegato l'ad di Grandi Stazioni Rail (Gruppo Fs Italiane), Silvio Gizzi. E' stato inoltre allungato di 60 metri e consentirà l'accesso non solo ai binari di Trenitalia e regionali di Fse, ma anche ai terminal delle Ferrovie concesse, Ferrotramviaria e Fal per i collegamenti verso l'aeroporto di Bari e Matera. E' illuminato a led, con videosorveglianza, monitor informativi e canaline per il trasporto delle bici alle rampe di accesso ai binari en uscita.