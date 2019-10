Sede e assistenza per riders a Bari

(ANSA) - BARI, 10 OTT - Mettere a disposizione dei riders e ciclofattorini, gruppo di lavoratori in costante crescita a Bari ma totalmente disgregato, un luogo dove condividere i propri momenti di pausa lavoro e riconoscersi come comunità. E' l'obiettivo del progetto "Riders on the storm", vincitore del bando Urbis del Comune di Bari, ideato e promosso dal Circolo Zona Franka in collaborazione con la categoria Nidil CGIL (Nuove Identità di Lavoro) e Veloservice. L'iniziativa è stata presenta in Comune dall'assessora alla Politiche giovanili, Paola Romano, con Carolina Velati di Zona Franka, Paco Ricchiuti di Veloservice e di Gigia Bucci, segretaria di Cgil Bari. Si conta che oggi a Bari ci siano circa 400 giovani riders che lavorano a cottimo per 5 differenti piattaforme per vivere o per pagarsi gli studi.

Nella sede del circolo Arci Zona Franka, i riders troveranno "uno spazio aggregativo, assistenza sindacale con la Cgil, assicurazione e corsi di manutenzione della bici grazie alla collaborazione con Veloservice.