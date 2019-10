Mostra De Nittis in aeroporto Bari

(ANSA) - BARI, 10 OTT - Si chiama 'In viaggio con De Nittis' l'esposizione allestita nell'area partenze dell'aeroporto di Bari che accoglierà i passeggeri mettendo in mostra tre opere del pittore pugliese Giuseppe De Nittis, selezionate per raffigurare elementi importanti della produzione artistica dell'artista: i paesaggi pugliesi e i ritratti, su tutti quelli dell'amata moglie Léontine Lucile Grouvelle, la sua Titine. L'iniziativa è stata realizzata da Aeroporti di Puglia e dal Comune di Barletta, città di origine del pittore impressionista.

L'intento è quello di promuovere le eccellenze culturali pugliesi e, in questo caso, il valore della preziosa collezione De Nittis, per integrare le infrastrutture aeroportuali con il territorio. La mostra è stata inaugurata dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con l'assessore al Turismo, Loredana Capone, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.