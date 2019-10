Ex Ilva, Consulta invia atti a gip

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - La Consulta non si è pronunciata sulla costituzionalità della immunità penale concessa all' Arcelor Mittal per le condotte di attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Ma ha rinviato gli atti al giudice di Taranto, che l'aveva investita, perchè valuti se, visto che la legge è cambiata, ci siano ancora i presupposti per porre la questione di costituzionalità.