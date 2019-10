++ Intesa Sanpaolo: Messina, banca Mezzogiorno? Siamo noi ++

(ANSA) - MOLA DI BARI (BARI), 09 OTT - "Si parla da anni di creare una Banca pubblica per il Mezzogiorno. Vorrei far presente che una Banca del Mezzogiorno esiste già e si chiama Intesa Sanpaolo. Ed è una banca tra le più solide e meglio capitalizzate di Europa con un forte network internazionale". Lo ha detto il Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenendo a Mola di Bari ad una iniziativa per presentare l'investimento nella start up di Matipay, nella sede di Angel Group. (ANSA).