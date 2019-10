Aqp festeggia cento anni acqua pubblica

(ANSA) - BARI, 8 OTT - "Che ci siano altri mille anni di acqua pubblica in Puglia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo questo pomeriggio alla conferenza stampa organizzata da Acquedotto pugliese per presentare le attività in occasione del centenario dell'acqua pubblica in Puglia. Presenti anche il presidente dell'AQP, Simeone di Cagno Abbrescia, e il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo. Aqp gestisce il servizio idrico integrato di tutti comuni della Puglia e in 12 comuni della Campania per un totale di 4 milioni di abitanti. Interamente controllata dalla Regione Puglia con un organico di circa duemila dipendenti, ha 25mila km di reti idriche. Quest'anno l'AQP in occasione del centenario si fregia della medaglia dedicata all'evento del Presidente della Repubblica. "Tutte le celebrazioni saranno pubbliche - ha precisato di Cagno Abbrescia - a partire dall'evento teatrale commemorativo del 18 ottobre con la partecipazione straordinaria di Anna Galiena".