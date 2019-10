Lecce: Liverani, siamo su strada giusta

(ANSA) - LECCE, 5 OTT - "Arriviamo alla gara di domani con un percorso che credo sia quello giusto. Abbiamo avuto sinora una buona crescita di squadra, ed abbiamo anche recuperato alcuni giocatori che non sono al massimo della forma ma che possono rappresentare una risorsa per la gara in corso. Comunque la mia squadra comincia ad avere una propria fisionomia". Così il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, prima della partenza per Bergamo per la gara con l'Atalanta. "Affrontiamo la realtà più bella del calcio italiano, un modello - dice -. È una formazione votata all'attacco, che accompagna l'azione con diversi uomini e crea tanto. I valori sono diversi ma è vero che nelle partite secche questo può sempre ribaltarsi", continua Liverani. "Sarà una gara in cui i duelli fisici, saranno determinanti e attraverso questi proveremo a far del male. Indipendentemente da come andrà a finire, il risultato di questa gara non potrà darci o toglierci certezze, perché il nostro è un percorso lungo".