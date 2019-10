Studente Uniba in Cina, stage con Huawei

(ANSA) - BARI, 3 OTT - C'è anche una studentessa di Taranto, Sara Ruffo, tra i dieci giovani scelti da Huawei per un tirocinio in Cina, dal 26 ottobre al 10 novembre. Lo comunica l'università di Bari spiegando che Sara Ruffo è iscritta al corso di laurea in Sicurezza Informatica di Uniba, con sede a Taranto. Ruffo, informa l'Università, potrà frequentare il programma di tirocinio della società cinese chiamato 'Seeds for the Future' e che prevede visite nelle strutture di Huawei a Shenzhen e nei centri di ricerca a Pechino, con focus sull'applicazione concreta nel mondo industriale. Ruffo è stata selezionata tra i 260 studenti che hanno partecipato alla 'CyberChallenge 2019', competizione per l'addestramento alla sicurezza informatica per giovani di talento delle scuole superiori e delle università, organizzato a Bari. Gli studenti frequenteranno anche un corso intensivo di lingua e cultura cinese alla Beijing Language and Culture University (BLCU), l'Università di Pechino di Lingua e Cultura.