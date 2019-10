Crollo Barletta:sindaco ricorda vittime

(ANSA) - BARLETTA (BAT), 3 OTT - "La città ha il dovere di ricordare per sempre le povere cinque vittime del 3 ottobre 2011 e l'amministrazione comunale ha l'obbligo di richiamare alla memoria questa tragedia perché rappresenta un monito anche per i futuri amministratori, affinché si facciano rispettare tutte le norme ed evitare disastri analoghi. Purtroppo Barletta è stata teatro per tre volte di tragedie simili tra loro, dovute alla mala edilizia. Il nostro è un dovere morale, civile e politico".

Lo ha detto il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ricordando le vittime del crollo della palazzina di via Roma che causò la morte di Maria Cinquepalmi, Antonella Zaza, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro e Tina Ceci. Alla presenza, tra gli altri, del prefetto della provincia Barletta-Andria-Trani, Emilio Dario Sensi, e dei parenti delle vittime, il primo cittadino ha deposto un mazzo di fiori sul luogo della disgrazia. Alle 12,21, ora in cui si è consumata la tragedia, si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.