Lirica: crescono contributi Fus al Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 2 OTT - Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha incrementato di quasi 800mila euro il finanziamento destinato alla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli premiando il costante aumento delle proprie produzioni e la qualità artistica di tutti gli spettacoli in programma. La Fondazione precisa che il contributo è passato da oltre 7,8 mln (2018), a oltre 8,6 mln nel 2019 con un incremento del 9,76% grazie alla "produttività in tangibile aumento e alla oggettiva qualità dell'offerta artistica". "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia il lavoro fatto in questi anni e l'impegno di tutte le maestranze che hanno sempre creduto nel valore della Fondazione Petruzzelli - commenta il sindaco e presidente della Fondazione, Antonio Decaro - Tra le motivazioni di questa decisione, quella che ci inorgoglisce maggiormente è l'oggettiva qualità dell'offerta artistica che caratterizza le produzioni della Fondazione, sinonimo di una realtà che ha saputo mettersi in gioco con coraggio e determinazione".