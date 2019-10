Sanità:Emiliano,Pronto soccorso Policlinico è tra i migliori

(ANSA) - BARI, 1 OTT - "Quello del Policlinico di Bari è uno dei pronto soccorso migliori d'Italia, la stessa cosa sta accadendo nel resto della Puglia dove stiamo ristrutturando questi reparti". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, inaugurando questa mattina il nuovo Pronto soccorso del Policlinico. "I pronto soccorso di Lecce, di Foggia, di Bari, Brindisi, Taranto e Barletta - ha sottolineato - saranno profondamente cambiati: il modello di accoglienza è stato studiato ed è uguale per tutti i pronto soccorso". "Ci siamo resi conto - ha aggiunto - che la percezione negativa del sistema nel suo complesso derivava soprattutto dalle difficoltà nell'accoglienza, non tanto dei pazienti che venivano gestiti sempre secondo le regole, ma soprattutto dei loro accompagnatori: situazioni impossibili di attesa, informazioni che non arrivavano mai, ansia che lievitava a dismisura". "Questa riflessione - ha precisato Emiliano - ha dato vita ad una progettazione di un modello di pronto soccorso che pensa al paziente senza trascurare il rapporto con i congiunti, con gli accompagnatori. Soprattutto abbiamo creato un ambiente civile, perché le persone vanno rispettate anche quando sono al pronto soccorso". (ANSA).