A Bari Doc/it, mercato del documentario

(ANSA) - BARI, 28 SET - Dal 30 settembre al 3 ottobre al Cineporto di Bari, Doc/it dà il via alla XIII edizione di IDS - Italian Doc Screenings. Il primo mercato internazionale del documentario italiano dal tema Globalizing doc, ovvero dare a storie locali significati globali capaci di superare confini nazionali, geografici, politici e culturali. Martedì 1 ottobre l'anteprima di "Tony Driver", opera prima del regista pugliese Ascanio Petrini che sarà presente in sala per rispondere al pubblico con il protagonista Pasquale Donadone e il direttore della fotografia Mario Bucci all'AncheCinema. Unico titolo italiano in concorso alla 34a Settimana Internazionale della Critica di Venezia76, sarà distribuito nelle sale italiane da Wanted Cinema. E' la storia di un tassista barese arrestato in USA per traffico di migranti. Saranno 10 i progetti finalisti presentati al Pitching Forum di IDS Industry 2019, da Susanna Tamaro a Riccardo Scamarcio, passando per L'iran, il deserto della California, L'Amazzonia, Cuba e la Colombia.