Clima: in centinaia a Taranto, 'Sogniamo futuro senza Ilva'

(ANSA) - TARANTO, 27 SET - Alcune centinaia di persone, sopratutto studenti e attivisti di associazioni cittadine, hanno partecipato a Taranto alla manifestazione indetta in occasione del terzo sciopero globale per il clima. Il corteo è partito dall'Arsenale militare e ha attraversato le vie del centro. Il movimento spontaneo Fridays for future Taranto, ispirato dalla giovane svedese Greta Thunberg, parla di "lotta globale che diventa locale nel capoluogo ionico più che altrove: basti pensare - sottolinea - che tra qualche anno potremmo essere una delle città sommerse dall'innalzamento del livello del mare". "Taranto senza Ilva", "Ci avete rotto i polmoni", "Sto all'inferno anche da vivo" e "Ci è stato tolto il diritto di vivere" sono alcuni dei messaggi scritti dai manifestanti sugli striscioni. L'acciaieria ArcelorMittal (ex Ilva), sottolineano gli attivisti del movimento Fridays for future Taranto, "è un 'climate monster', rappresentando il maggiore produttore di Co2 in Italia, come dimostrato dall'ultimo dossier di Peacelink Taranto: l'Ilva - evidenziano - emette 166 kg di Co2 per ogni italiano".(ANSA).