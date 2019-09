Bari-Monopoli 1-1, non basta neotecnico

(ANSA) - BARI, 25 SET - Nuovo allenatore, stesse difficoltà: il Bari del neo tecnico Vivarini, dopo l'esonero di Cornacchini, ha sofferto nel derby con il Monopoli al San Nicola, davanti a 1351 spettatori, e il finale 1-1 sta stretto agli ospiti, protagonisti di uno spumeggiante secondo tempo. I biancorossi, schierati con un prudente 3-5-2, in vantaggio al 35' con Antenucci, che ha trasformato un rigore concesso per fallo di Mercadante su Berra: l'ex Spal è al quarto centro della stagione dagli undici metri. Nel recupero del pt, al 50', il pari del Monopoli, sempre su rigore, con Jefferson che ha spiazzato Marfella. Nella ripresa il Bari si è disunito e ha mostrato grandi difficoltà nel costruire trame offensive, mentre la difesa è apparsa incerta in più occasioni e così il Monopoli ne ha approfittato sfiorando il gol vittoria al 18' st con Donnarumma e al 42'st con Piccinni (rete annullata). Al termine della gara il pubblico di casa ha fischiato la squadra di Vivarini, e dalla curva nord è partito il coro "meritiamo di più". (ANSA).