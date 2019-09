Assenteismo in ospedali,27 licenziamenti

(ANSA) - BARI, 25 SET - Sono 50, tra medici e infermieri degli ospedali di Molfetta e Monopoli, in provincia di Bari, i destinatari di provvedimenti disciplinari per assenteismo, 27 dei quali licenziati e 23 sospesi fino a sei mesi. I provvedimenti sono stati adottati dall'Ufficio procedimenti disciplinari della Asl Bari al termine di una istruttoria durata circa due mesi, sulla base degli atti di indagine delle Procure di Trani e Bari. Per un solo caso è stata disposta l'archiviazione. L'espulsione (il licenziamento) prevista dalla Riforma Madia è stata applicata per 9 casi sui 19 esaminati relativi a Molfetta e per 18 casi su 32 di Monopoli, "valutando - spiega la Asl di Bari - la proporzionalità e adeguatezza di tale massima sanzione, in riferimento all'intenzionalità, alle modalità e anche alle maggiori o minori responsabilità per la posizione funzionale ricoperta, e alla quantità, per numero di episodi e durata delle assenze illecitamente non documentate".