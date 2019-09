Calcio: Bari, l'allenatore Vivarini ha firmato un biennale

(ANSA) - BARI, 24 SET - Il neo tecnico del Bari Vincenzo Vivarini, classe 1966, ha sottoscritto nel pomeriggio al San Nicola un contratto biennale con il club pugliese. Alla firma era presente il presidente della società Luigi De Laurentiis.

Domani dovrà affrontare il primo impegno interno in campionato, contro il Monopoli.

Prima di entrare nello stadio San Nicola per le formalità contrattuali, Vivarini, accompagnato dall'ex barese Andrea Milani, ha scambiato qualche battuta con i tifosi, raccogliendo "in bocca al lupo" e assicurando il massimo impegno per il prosieguo della stagione, nella quale i pugliesi puntano a raggiungere il traguardo della promozione in serie B. (ANSA).