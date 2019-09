Calcio: Bari cerca nuovo tecnico tra Cosmi, Castori e Baroni

(ANSA) - BARI, 23 SET - Finita in poco più di un anno (e una promozione dalla D alla Lega pro) l'era di Giovanni Cornacchini sulla panchina del Bari, la società è in cerca di un nuovo tecnico. L'annuncio del successore arriverà nelle prossime ore, probabilmente entro martedì, in modo da consentire al nuovo responsabile della squadra di preparare il turno infrasettimanale di mercoledì al San Nicola contro il Monopoli.

Tra i nomi che circolano ci sono Castori, Cosmi e Baroni. La decisione sarà presa dai vertici societari (il presidente Luigi De Laurentiis e il club manager Matteo Scala): non è possibile escludere che si indichi un outsider, ma di esperienza, per perseguire l'obiettivo della promozione in Serie B.

Cornacchini ha pagato la sconfitta in trasferta contro la Virtus Francavilla, al termine di una gara che aveva mostrato qualche progresso sul piano dell'identità. In questo contesto hanno avuto probabilmente un peso anche le parole del tecnico di Fano nella conferenza stampa prepartita, nella quale aveva sostanzialmente scaricato sulla società le responsabilità di un mercato che aveva portato ad una rosa con alcune evidenti lacune in difesa e a centrocampo. (ANSA).