Bari, esonerato l'allenatore Cornacchini

(ANSA) - BARI, 23 SET - Il Bari calcio, dopo la sconfitta rimediata ieri per 1-0 nella trasferta con la Virtus Francavilla, ha esonerato l'allenatore Giovanni Cornacchini. E' il primo licenziamento per un tecnico nell'era De Laurentiis. "La Società - è scritto nella nota di congedo del club - ringrazia mister Cornacchini per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, con il grande obiettivo del ritorno tra i professionisti del Club biancorosso centrato nella passata stagione. A mister Cornacchini e mister Marolda (il suo secondo, ndr) l'augurio di un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali". (ANSA).