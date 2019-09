Vino: torna Cantine Aperte in Puglia

(ANSA) - BARI, 20 SET - Tutto pronto per "Cantine Aperte in Vendemmia", festa del vino nelle cantine del Movimento Turismo del Vino, in programma domenica 22 settembre per la sua 21/a edizione, realizzata in collaborazione con l'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.

Nella zona di Castel del Monte, aderisce Mirvita Opificium ArteVino Tor de' Falchi a Minervino Murge (Bat); poi Rivera e Conte Spagnoletti Zeuli ad Andria; nel barese Torrevento a Corato e Mazzone a Ruvo di Puglia. Nell'area della Magna Grecia, Produttori Vini Manduria e, sempre nel Tarantino, Trullo di Pezza a Torricella; Nel Brindisino la Cantina San Donaci e Cantine Due Palme a Cellino San Marco; Leone de Castris a Salice Salentino (Lecce). Acquistando calice e tasca portabicchiere a 5 euro, i visitatori avranno una degustazione in tutte le cantine partecipanti. In alcune aziende vitivinicole si potrà anche visitare mostre d'arte o assistere alla vendemmia e a spettacoli di musica e danza popolare. Info: www.mtvpuglia.it (ANSA).