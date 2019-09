Precipita ultraleggero a Lecce, 2 feriti

(ANSA) - LECCE, 18 SET - Un velivolo ultraleggero con due persone a bordo è precipitato ed è finito contro un muretto a secco mentre era in fase di decollo presso l'avio superficie di torre San Andrea, marina di Melendugno, in Salento. Il pilota (72 anni) e il passeggero (65 anni) sono rimasti leggermente feriti. Le cause dell'incidente sono da accertare. (ANSA).