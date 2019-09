Decaro, legittima scelta Renzi, io resto

(ANSA) - BARI, 17 SET - "Renzi ha fatto una scelta legittima insieme ad altre persone. È una scelta che non va contro il Partito Democratico, anzi credo possa arricchire il centrosinistra, vogliono fare una cosa nuova ed è giusto che la facciano". Così il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, da sempre vicino all'ex premier, commenta l'uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico.

"Lo sento tutti i giorni e l'ho sentito ieri sera, sapevo che sarebbe uscito" ha aggiunto, specificando che "non faccio più politica nazionale da quando sono presidente dell'Anci, non lo posso nemmeno fare perché rappresento 8mila Comuni". "Sono iscritto al PD e resto iscritto al Pd - ha assicurato - "vengo da una tradizione: mio padre, che è un vecchio socialista, mi ha sempre detto che Pertini diceva 'meglio avere torto nel partito che avere ragione fuori dal partito'. Quello però è quando uno fa maggioranza o minoranza, quando invece vuole fare una cosa nuova, credo che sia legittimo che la faccia".