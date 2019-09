Auto contro Tir, un morto nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 16 SET - Un uomo è morto in un incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la Statale 16 tra Foggia e San Severo. Viaggiava a bordo di una Bmw X3 quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'autocisterna che trasportava vino. Il conducente della berlina è deceduto all'istante: inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 intervenuto sul posto.

Ferito in modo non grave l'autotrasportatore, un 37enne di Orta Nova (Foggia). Sul luogo dell'incidente sono arrivate le squadre dell'Anas, gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del Fuoco. (ANSA).