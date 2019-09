Sud: Provenzano, lavorare con Anci per risorse a Comuni

(ANSA) - BARI, 15 SET - "Dobbiamo fare uno sforzo concordato con le Regioni e con i Ministeri per far spendere a quegli enti che ne hanno più bisogno, gli enti locali. Chiederò al presidente dell'Anci, Antonio Decaro, un impegno straordinario per capire come riprogrammare risorse e fondi di coesione per farli arrivare immediatamente ai Comuni". Lo ha annunciato dalla Fiera del Levante di Bari il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano.

"Un'altra cosa da fare - ha detto il ministro - è una banca di buone prassi sulla programmazione, mettiamoci in rete, tutte le autorità di gestione, regionali e nazionali, e capiamo cosa ha funzionato per importarlo altrove". Per Provenzano "il Sud non è una causa persa. È interesse dell'Italia e in primo luogo delle regioni del Nord investire nel Mezzogiorno, nel nostro mercato interno, che oggi attiva circa il 14% del Pil centrosettentrionale".

"Il messaggio che dobbiamo lanciare - ha concluso il ministro - è che investire al sud fa bene a tutta l'Italia e anche al centro-nord. Questa è la nostra priorità, ed è in discontinuità con gli ultimi 20 anni in cui l'Italia si è avvitata in una contrapposizione territoriale tra nord e sud che ha fatto male all'intero paese. Dobbiamo fare del Mezzogiorno l'area in cui sperimentare, avviare, anticipare il modello di sviluppo che dobbiamo realizzare in tutta Italia domani". (ANSA).