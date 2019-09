Sud: Emiliano,sì a coordinamento Regioni

(ANSA) - BARI, 15 SET - "Ho dato piena disponibilità al ministro Provenzano alla creazione di un coordinamento tra le Regioni del Mezzogiorno che renda più facile il suo lavoro e la armonizzazione delle politiche delle regioni del Sud con quelle del suo Governo. A questo fine mi sono impegnato a presentare al più presto possibile al suo ministero, a quello del ministro Boccia e al presidente del Consiglio il Piano strategico della Puglia che stiamo redigendo per costruire la visione dei prossimi dieci anni". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che oggi ha partecipato ad un incontro nella Fiera del Levante di Bari con il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, sul tema 'Sud e Europa, una nuova prospettiva per l'Italia'.

"Per ottenere la massima velocità nella spesa - ha aggiunto Emiliano - bisogna coinvolgere i Comuni, fare progetti concreti, non pretendere di accentrare ogni mossa su Roma". (ANSA).