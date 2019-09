Opere Spizzico donate a Regione Puglia

(ANSA) - BARI, 10 SET - Sono state donate alla presidenza della Regione Puglia due opere degli artisti baresi Francesco e Raffaele Spizzico, realizzate nei primi anni Settanta come bozzetti per il concorso per la selezione dei fregi destinati all'aula magna della Corte di Appello di Bari. I due pannelli, acquerelli e pastelli su carta applicata su legno di faggio, sono stati svelati oggi dopo un lungo restauro. Al concorso le due opere, intitolate 'Motto Venerdì', arrivarono seconde e per decenni sono rimaste abbandonate nel locale di Bari vecchia che i maestri Spizzico usavano come deposito. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti Gianvito Spizzico, nipote di Raffaele, e il presidente della Regione, Michele Emiliano. "Il tema raffigurato della giustizia credo dia seguito alla logica di una amministrazione di un territorio che deve essere di equità e giustizia", ha detto Spizzico. Sono "opere straordinarie - ha detto Emiliano - che il destino ha voluto fossero a custodia della mia stanza".