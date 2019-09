Palagiustizia Bari, prime udienze

(ANSA) - BARI, 09 SET - Prima giornata di udienze nel nuovo, provvisorio, Tribunale penale di via Dioguardi, nell'ex Torre Telecom al quartiere Poggiofranco di Bari. In aule definite "anguste" da un magistrato, con "spazi di attesa insufficienti e corridori stretti" sono cominciati i processi nella nuova sede della giustizia penale barese di primo grado, la soluzione ponte individuata dal Ministero della Giustizia, dopo lo sgombero per rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz circa un anno fa, in attesa della realizzazione del Polo unico della Giustizia. Tre delle 14 nuove aule distribuite su tre piani, con celle in plexiglass al posto delle vecchie sbarre in metallo, hanno ospitato da oggi le prime udienze del Tribunale monocratico, circa una decina di processi a fronte degli oltre 200 che saranno celebrati quotidianamente quando si andrà a regime, già a partire dalla prossima settimana.