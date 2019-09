Fi: Everest, ricucire centrodestra

(ANSA) - BARI, 8 SET - Appello all'unità del centrodestra, ferma opposizione al nascente Governo Pd-M5S, sguardo puntato sulle prossime elezioni regionali e i giovani al centro delle proposte programmatiche. Di tutto questo si è parlato a Everest, la tre giorni nazionale dei giovani di Forza Italia, che si è conclusa oggi a Giovinazzo (Bari). Al campus organizzato dal senatore Maurizio Gasparri sono intervenuti parlamentari, ex ministri e amministratori locali.

"Dobbiamo dare un senso al gioco di squadra - ha detto Gasparri - anche se qualcuno si illude di giocare da solo. Per le risse, che comunque portano alla sconfitta, c'è sempre tempo.

Ago e filo dunque, per ricucire il centrodestra". Stesso appello dalla capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini, "a tutti i componenti del centrodestra" che "per esistere deve essere generoso, inclusivo, forte e ampio". Da Everest, anche un primo concreto segnale di unità, pugliese, con un confronto tra i coordinatori regionali di Fi, Lega, Fdi, Dit e Idea, sulle prossime elezioni regionali.(ANSA).