Matera 2019, il 12/9 il 'Mennea day'

(ANSA) - MATERA, 7 SET - Gare di atletica in pista e in piazza, solidarietà e l'inaugurazione di una biblioteca sportiva contrassegneranno il 12 settembre a Matera, Capitale europea della cultura 2019, il "Mennea day" a 40 anni esatti dallo storico record mondiale di 19"72 sui 200 metri che la "Freccia del Sud" fece segnare a Città del Messico. Il programma, che sarà preceduto in mattinata da una riunione del direttivo nazionale della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), è stato illustrato nel pomeriggio in una conferenza stampa.