Audience Award, film a Taranto a ottobre

(ANSA) - TARANTO, 7 SET - È stato assegnato alla Mostra di Venezia, a conclusione della Settimana della Critica-Sicc, il Premio del Pubblico-Audience Award sostenuto del Comune di Taranto: se lo è aggiudicato una produzione Libano-Francia-Qatar, "Jeedar el sot | All this Victory" di Ahmad Ghossein, che ha vinto anche il Gran Premio della Critica.

I 7 film in concorso, secondo accordi tra Comune e Comitato organizzatore del Festival, saranno in anteprima mondiale al Teatro comunale Fusco di Taranto dal 21 al 27 ottobre, in una sorta di seconda Settimana Internazionale della Critica.

I 7 lungometraggi, preceduti da altrettanti corti e presentati da talk pomeridiani con critici, registi e autori in rassegna, saranno dunque presentati in "un festival - commenta l'assessore alla Cultura Fabiano Marti - nel quale saranno coinvolti gli studenti delle scuole medie e superiori e che sarà promosso in tutto il sud Italia". (ANSA).