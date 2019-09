E' psicosi Samara, centinaia davanti cimitero nel Foggiano

Continua la psicosi da Samara nel Foggiano, con un nuovo 'avvistamento' ieri sera a Manfredonia che ha causato panico, tanto da richiedere l'intervento delle forze della polizia per allontanare le centinaia e centinaia di persone arrivate nelle vicinanze del cimitero per vedere la 'bambina demoniaca' del film horror "The Ring". Dilaga infatti da giorni, in questa zona, il 'Samara challenge', apparizione in strada di chi, finora rimasto sconosciuto, si traveste con una tunica bianca e una lunga parrucca di capelli neri, come la piccola protagonista del film. A Manfredonia nella zona vicina al cimitero il traffico è rimasto paralizzato dalle 21 alle 23: code di auto e folla di gente, tutti in 'attesa' di Samara.



Sui social i video della serata sono diventati virali e tanti cittadini hanno protestato contro la profanazione di un luogo sacro. La Polizia ha cercato a lungo i responsabili del 'gioco' all'interno del camposanto ma, a quanto si apprende, senza esito. E c'è chi giura di aver visto la bambina di The Ring sporgersi dal tetto di una tomba. Le forze dell'ordine hanno poi fatto allontanare la folla di curiosi. Nei giorni scorsi Samara è 'apparsa' anche a Foggia e in altre cittadine della provincia, come San Severo, Cerignola, Ippocampo, Stornara, Apricena.