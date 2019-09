Conte bis con pugliesi Boccia-Bellanova

(ANSA) - BARI, 4 SET - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha varato il suo secondo governo. In squadra ci sono anche due pugliesi, oltre allo stesso Conte che è della provincia di Foggia: sono Teresa Bellanova, che assume il ministero delle Politiche Agricole, e Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali. Sono entrambi esponenti del Pd.

Al governo e ai due ministri pugliesi ha rivolto gli auguri di buon lavoro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Auguri al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed a tutti i nuovi Ministri del suo Governo", ha scritto su Fb il governatore. "Auguri speciali - ha aggiunto - ai tre pugliesi Conte, Boccia e Bellanova che fanno parte del nuovo Governo! Un abbraccio pieno di orgoglio per Francesco Boccia, nuovo Ministro degli affari regionali, compagno di lotta per la Puglia e per l'Italia sin dal 2004. Infine, Emiliano ha rivolto "un ringraziamento a Barbara Lezzi (ministro per il Sud nel precedente governo, ndr) per il lavoro svolto sin qui".