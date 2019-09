Auto si ribalta, morti 2 giovanissimi

(ANSA) - MASSAFRA (TARANTO), 04 SET - Due giovani, di 18 e 19 anni, sono morti in un incidente stradale in provincia di Taranto: le vittime viaggiavano a bordo di una Opel Astra Sw che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte schiantandosi contro un palo e terminando la sua corsa nelle campagne adiacenti. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 35, in contrada Pezzarossa, che da Massafra porta alla località Chiatona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118.