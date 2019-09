Festival Castel dei Mondi ad Andria

(ANSA) - BARI, 3 SET - Da domani al 22 settembre Andria ospiterà la 23/a edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi, rassegna di teatro, musica, danza e arte promossa dal Comune, sostenuta dalla Regione Puglia e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese.

Apre la rassegna 'Perhaps all the dragons', il lavoro di Collectif Berlin che ha già superato le 600 repliche in tutto il mondo: 30 schermi proietteranno altrettante storie raccolte in diversi paesi e messe qui in relazione tra loro. Il Palazzo Ducale ospiterà poi 'I Sacchi di Sabbia', divertissement letterario che offre una rappresentazione originale, ironica e quotidiana della cosmogonia classica.

Spazio anche alla electro dance con la prima europea, 12 e 13 settembre, di 'The Hex di Karma Fields'.

Tra gli altri eventi in programma ci sono il 'Museum of the Moon' (quarta tappa in Puglia), dedicato ai cinquant'anni dalla sbarco sulla luna, e il documentario dal vivo del musicteller Federico Sacchi 'Talk Talk Before the Silence'. (ANSA).