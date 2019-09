Da giugno 2020 nuovo volo Bari-Danzica

(ANSA) - BARI, 3 SET - Dal mese di giugno 2020 si potrà viaggiare con un nuovo volo Wizz Air da Bari e Danzica (Gdansk), importante città portuale polacca sul mar Baltico. Lo rende noto Aeroporti di Puglia (Adp). Il collegamento prevede una doppia frequenza settimanale, con partenze ogni lunedì e venerdì. I biglietti sono in vendita su www.wizzair.com. Per il presidente Adp, Tiziano Onesti, "la collaborazione con Wizz Air continua a produrre ottimi risultati", in mercati, come quello polacco, che "si dimostrano sempre più importanti per l'industria del turismo pugliese". "Crediamo fortemente ai collegamenti con la Polonia - prosegue -. Vi è poi un significato speciale per l'aeroporto di Bari", intitolato a Karol Wojtyla, anche per questo "non possiamo non accogliere con grande soddisfazione l'odierno annuncio". "Siamo lieti - sottolinea Andras Rado, Corporate communications Manager di Wizz Air - di continuare a espandere la rete di Wizz e offrire opportunità per scoprire una delle destinazioni turistiche più popolari in Polonia".