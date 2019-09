Sub ciechi puliscono fondali Tremiti

(ANSA) - BARI, 2 SET - Sarà un gruppo di dieci sub non vedenti a ripulire dalla plastica i fondali delle Isole Tremiti, venerdì 6 settembre, alle ore 17, in occasione della giornata 'Non far finta di non vedere'. Con loro, nelle acque dell'area marina protetta, si immergeranno il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e Vladimir Luxuria. I sub, provenienti da tutta Italia e formati dall'associazione Albatros, saranno accompagnati dalle guide formate dall'ente Parco Nazionale del Gargano.

"Tanti anni fa - spiega Emiliano - quando accompagnai lo stesso gruppo di sub non vedenti a fare immersioni sotto un lago ghiacciato in Piemonte, promisi che prima o poi mi avrebbero aiutato a conoscere il mare con il loro sguardo. E quando ho saputo di questa iniziativa alle Isole Tremiti, uno dei tesori ambientali più importanti della Puglia e d'Italia, ho capito che era giunto il momento di mantenere la promessa. Non potevo far più finta di non vedere".

"Quando alla tutela ambientale si affianca l'inclusione sociale - evidenzia il presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza - la provocazione diventa ancora più forte nei confronti di chi, pur senza barriere, non riesce a guardare nella direzione giusta". L'evento rientra tra gli appuntamenti celebrativi del Trentennale dell'Area Marina Protetta, e sarà presentato in conferenza stampa giovedì 5 settembre alle 16 sul molo di San Domino. A celebrare i 30 anni dell'area marina protetta sarà anche il 'Tremiti Music Festival', dal 5 al 7 settembre.(ANSA).