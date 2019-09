Maltempo:allerta arancione nord Puglia

(ANSA) - BARI, 2 SET - La perturbazione che sta attraversando l'Italia arriva anche in Puglia portando temporali, locali grandinate e forti raffiche di vento. Da domani i fenomeni si intensificheranno in particolare sulla parte nord della regione, tanto che la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione nell'area della provincia di Foggia che comprende le Tremiti, il Gargano, il Tavoliere, il sub-appennino Dauno e il basso Fortore. Fino a mezzanotte di oggi l'allerta della Protezione civile regionale è "giallo" su tutta la regione, mentre viene innalzato ad "arancione" per le prime 20 ore di domani per rischio idrogeologico e temporali.