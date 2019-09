Lecce: per l'attacco arriva Babacar

(ANSA) - LECCE, 2 SET - Il Lecce ha un nuovo attaccante.

Proprio in chiusura di calciomercato, il sodalizio del presidente Saverio Sticchi Damiani ha ufficializzato l'acquisto, a titolo temporaneo e con diritto di opzione, di Khouma Elhadji Babacar dal Sassuolo. L'attaccante senegalese, classe 1993, vanta 141 presenze in Serie A con le maglie di Fiorentina e Sassuolo, cui si aggiungono le 18 presenze con 8 gol in Europa League, indossando la maglia dei viola.