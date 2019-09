Capogruppo M5s Puglia,sì a intesa con Pd

(ANSA) - BARI, 2 SET - Ferma restando la "mancanza di fiducia nei partiti", il capogruppo pro tempore dei consiglieri regionali del M5s in Puglia, Marco Galante, voterà "sì" all'alleanza di governo col Pd, domani su Rousseau, la piattaforma virtuale del Movimento. "Voterò sì all'alleanza con il Partito democratico - spiega Galante - sulla base degli impegni presi, delle idee e dei programmi per la tutela dei cittadini". "Per il Pd - prosegue - questa può anche essere una occasione di rinnovamento". Voterà sì all'accordo col Pd anche la consigliera pentastellata pugliese Antonella Laricchia, "perché ritengo - spiega - sia un dovere costituzionale della prima forza politica del Parlamento quella di cercare di dare un governo al Paese". Annunciano voto favorevole anche l'onorevole barese del M5s, Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionali alla Camera; l'europarlamentare Mario Furore e il senatore Marco Pellegrini, entrambi foggiani; e la parlamentare tarantina Alessandra Ermellino.