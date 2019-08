Imbula, mi aspetto gioco ai miei livelli

(ANSA) - LECCE, 31 AGO - Presentato dal ds Meluso l'ultimo arrivato al Lecce, Giannelli Imbula, centrocampista classe '92: "Portare qui Giannelli è stata una operazione lunga e laboriosa, conclusa felicemente. E' a titolo temporaneo, con un diritto a nostro favore e obbligo in caso di salvezza e di un'altra condizione legata alle presenza. E' un giocatore forte, d'esperienza, con ottima tecnica e dotato di progressione".

"Conosco il campionato italiano da tifoso e ho seguito in tv la prima partita del campionato con l'Inter. Nonostante il risultato finale, abbiamo disputato una buona gara". Sono queste le prima parole di Imbula, che si è detto felice della buona esperienza nel campionato italiano: "Mi aspetto di giocare il più possibile ai miei livelli. In questo periodo mi sono allenato con un mio preparatore personale e credo che nel giro di una decina di giorni possa essere al passo con i miei nuovi compagni". Il centrocampista franco-congolese, accompagnato dai suoi genitori, ha scelto l'85 come numero di maglia. (ANSA).