Bruciata auto medico legale Inps Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 31 AGO - Atto intimidatorio ai danni di un medico legale in servizio all'Inps di Foggia. Persone sconosciute hanno dato alle fiamme giovedì scorso la Mercedes Glc di proprietà del professionista, parcheggiata di fronte alla sede dell'Inps di via Gramsci a Foggia. A quanto si apprende, l'incendio si è esteso anche ad una seconda auto, una Peugeot 5008 di proprietà di un infermiere dell'Inps. A denunciare l'accaduto è lo stesso professionista, che preferisce rimanere nell'anonimato. Nel rogo, due persone sarebbero rimaste ustionate nel tentativo di domare le fiamme: una, quella più grave, è ricoverata all'ospedale di Bari. Da indiscrezioni si apprende che il medico legale presiede la commissione Inps di revisione degli invalidi civili.

I Vigili del fuoco e la Polizia hanno accertato la natura dolosa delle fiamme. Sono in corso indagini per identificare i responsabili. Un aiuto alle investigazioni potrà arrivare dalla visione di filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona del rogo. (ANSA).