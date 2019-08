Salento celebra Notte Verde,grande festa

(ANSA) - ANDRANO (LECCE), 30 AGO - Il Salento celebra la Notte Verde dell'ambiente, il 31 agosto a Castiglione d'Otranto, quest'anno interamente sui cambiamenti climatici e le ripercussioni su territori, agricoltura, migrazioni e politiche predatorie nel Sud, Salento compreso. La grande festa, nella frazione di Andrano, è all'ottava edizione, organizzata da Casa delle Agriculture Tullia e Gino, con un centinaio di realtà e il patrocinio del Comune. L'apertura è in piazza della Libertà alle 20.30, con "Cambiare il sistema, non il clima", dialogo tra Michele Carducci, docente di Diritto climatico all'UniSalento e presidente onorario della Notte Verde 2019, e Guido Viale, economista e saggista.

La manifestazione all'insegna della sostenibilità ambientale promuove una diversa idea di agricoltura, territorio, economia; le strade cambieranno nome, con la 'via dei cereali', la 'corte degli animali', la 'strada dei frutti minori' o la 'corte dei legumi'. Tra mercati e laboratori, tanti concerti, mostre, spettacoli, cibo a 'km zero'. (ANSA).